Il Maresciallo Cimadomo va in pensione, l’omaggio del Sindaco di Bisceglie: “Colonna, una certezza”

“Il Maresciallo dei Carabinieri Felice Cimadomo va in pensione e non potevamo non omaggiarlo, con profonda e sincera gratitudine, a nome della intera Comunità biscegliese, che ha servito con senso del dovere e professionalità”. È questo il commento da parte del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano che ha ricevuto e omaggiato a Palazzo San Domenico il Maresciallo Cimadomo.

“Colonna, una certezza. Per ben 25 anni nella nostra Città è stato sempre presente, notte e giorno, a tutela della sicurezza e della legalità – sottolinea il primo cittadino – come saldo punto di riferimento per chi avesse bisogno di aiuto. Grazie Felice, auguri di buon prosieguo di cammino, consci che sarà movimentato e attivo come la carriera nell’Arma”.