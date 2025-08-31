Il Liceo “Leonardo da Vinci” saluta il dirigente Donato Musci e accoglie la nuova guida

Sabato 30 agosto ha segnato l’ultimo giorno di servizio al Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie per il professor Donato Musci, che ha concluso la sua esperienza come dirigente scolastico. Dopo una lunga carriera come docente di Scienze naturali nello stesso istituto e dopo la dirigenza all’Istituto “Sergio Cosmai”, Musci ha guidato negli ultimi quattro anni il liceo biscegliese, lasciando un’impronta significativa nel percorso educativo di tanti studenti.

Il suo mandato è stato caratterizzato da innovazione e sperimentazioni, senza mai perdere di vista la continuità e l’accoglienza, elementi fondamentali per rendere la scuola un luogo di crescita non solo accademica ma anche umana. Sotto la sua guida, il Liceo ha rafforzato le collaborazioni con enti e associazioni nazionali e ha aperto le porte al territorio, con l’obiettivo di valorizzare il tessuto sociale, culturale ed economico della città di Bisceglie.

Gli anni di dirigenza di Musci hanno visto il raggiungimento di importanti traguardi: dagli scambi Erasmus ai viaggi di studio, fino ai premi ottenuti in competizioni nazionali. Risultati frutto di un lavoro corale svolto dal personale scolastico, coordinato da una dirigenza sempre attenta al benessere e alla crescita intellettuale degli alunni.

La comunità del Liceo, nel prepararsi al nuovo anno scolastico 2025-2026, ha rivolto a Donato Musci un augurio sincero di serenità per il futuro, da trascorrere accanto ai propri cari. Contestualmente, l’intero corpo docente e il personale ATA hanno dato il benvenuto alla nuova dirigente, la professoressa Maura Iannelli, con l’auspicio che possa inaugurare un anno ricco di collaborazioni, arricchimenti culturali e momenti di serenità condivisa.