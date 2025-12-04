Il Liceo “Leonardo da Vinci” conferma la sua eccellenza nel rapporto Eduscopio

Sono stati pubblicati su eduscopio.it i nuovi dati della Fondazione Giovanni Agnelli relativi all’anno scolastico 2024/2025, che valutano le scuole superiori in base alla capacità di preparare gli studenti agli studi universitari o all’ingresso nel mondo del lavoro. Anche quest’anno il Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie si conferma tra le eccellenze del territorio, proseguendo un percorso di qualità già certificato dai rapporti 2022 e 2023.

Dal confronto dei risultati emerge che, nel raggio di 30 chilometri da Bisceglie, l’indirizzo Linguistico del “da Vinci” si posiziona ancora una volta al primo posto. Un risultato ottenuto grazie a un’offerta formativa fortemente orientata all’internazionalizzazione, con progetti ERASMUS e con l’ampliamento dell’indirizzo attraverso il percorso Cambridge International School IGCSE, che consente lo studio di discipline in lingua inglese.

Prestazioni positive anche per gli indirizzi Scientifico tradizionale e Scientifico delle Scienze Applicate, potenziati rispettivamente con il Liceo Scientifico Matematico e con la sperimentazione del Liceo Scientifico Quadriennale, che quest’anno vede la sua prima classe avvicinarsi all’Esame di Stato. Senza rivali nel territorio resta inoltre l’indirizzo Coreutico, il cui valore è riconosciuto sia dalla qualità delle produzioni artistiche sia dai numerosi premi conquistati in concorsi nazionali.

Il Liceo “da Vinci” dimostra così, ancora una volta, di saper affrontare le sfide educative contemporanee con competenza e visione. La dirigente, prof.ssa Maura Iannelli, e l’intera comunità scolastica esprimono gratitudine verso le famiglie che continuano a scegliere con fiducia un istituto che si distingue per eccellenza e innovazione.