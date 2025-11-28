Il Liceo “da Vinci” unito contro la violenza di genere: una serata di emozioni e riflessioni

Una partecipazione ampia e sentita ha caratterizzato l’evento del 26 novembre al Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie, dove studenti, studentesse, docenti, istituzioni e cittadinanza si sono ritrovati per lanciare un messaggio chiaro e condiviso: dire “No” alla violenza di genere.

Cuore pulsante della serata sono stati i laboratori tematici ideati e realizzati dagli alunni, un percorso emozionante ed esperienziale che ha unito creatività, riflessione e sensibilizzazione. I giovani protagonisti hanno lavorato sulla misurazione degli stereotipi di genere, realizzato un cortometraggio originale, dato vita a letture animate e reinterpretato poesia e mito — da “Sublimata ieri, maltrattata oggi” al racconto di Apollo e Dafne — per decostruire le narrazioni che nel tempo hanno segnato la rappresentazione della figura femminile. Particolarmente apprezzata l’“Intervista Impossibile”, che ha dato voce a icone come le sorelle Mirabal, affiancata da interviste alla gente comune. Un omaggio speciale è stato dedicato anche a figure come Ipazia e Frida Kahlo. A fare da colonna sonora della serata, la band “The Glaciers”.

Il pubblico ha potuto confrontarsi con realtà del territorio impegnate quotidianamente nella lotta alla violenza sulle donne: l’Associazione Avvocati – Bisceglie, l’Associazione Flexus, che lavora con gli autori di violenza, e il Centro Antiviolenza locale, che ha ricordato l’importanza della rete di supporto e messo a disposizione contatti utili.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Maura Iannelli, ha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto da studenti, docenti, DSGA e personale ATA, sottolineando come l’iniziativa sia frutto di un impegno corale e di un forte senso di responsabilità condivisa. Importante anche il contributo delle Istituzioni Locali, rappresentate dagli assessori Loredana Bianco, Roberta Rigante e Onofrio Musco, che hanno evidenziato la necessità di un’azione sinergica tra scuola, associazioni e Comune.

Momenti di grande intensità emotiva sono stati offerti dalle performance delle alunne dell’indirizzo Coreutico, che attraverso la danza hanno trasformato dolore, coraggio e speranza in un potente linguaggio artistico, aprendo la serata con un impatto visivo e simbolico particolarmente forte. (Credit foto: Liceo “da Vinci”)