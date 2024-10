Il Liceo “Da Vinci” protagonista in occasione del Didacta Puglia

Dal 16 al 18 ottobre si è svolta a Bari, presso i padiglioni della Fiera del Levante, Didacta Puglia, l’esposizione nazionale tematica dedicata al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica.

Il Liceo “Da Vinci” di Bisceglie è stato protagonista dell’esposizione. Grazie alla collaborazione con la Regione Puglia della prof.ssa Eliana De Nichilo, gli studenti della 4D durante i tre giorni della manifestazione hanno prestato servizio come Staff al desktop per le informazioni ai partecipanti e come accompagnatori di relatori ed ospiti.

All’interno di uno stand dedicato, , inoltre, nelle tre giornate di Didacta Puglia il Liceo “Da Vinci” ha avuto la possibilità di mostrare, nel rispetto del senso della manifestazione, il videogioco Crespicraft, premiato a Roma presso l’Auditorium della Musica lo scorso anno. Creato dagli studenti e dalle studentesse, Crespicraft riproduce un videogioco d’azione, sulla scia di Minecraft, ambientato all’interno del villaggio operaio di Crespi d’Adda (BG). Il prof. Michele Lucivero ha illustrato il giornale d’istituto “Gli echi del Da Vinci”, in cui le ragazze e i ragazzi si esprimono nella scrittura giornalistica, ma anche con editoriali, poesie e altri linguaggi. Infine, nell’ultima giornata si è esibita Chiara Di Benedetto, alunna dell’indirizzo coreutico, fiore all’occhiello del Liceo.