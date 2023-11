Il Liceo “Da Vinci” mostra l’offerta formativa in vista dell’anno scolastico 2023-24

Lo scorso 31 ottobre il Liceo “Da Vinci” di Bisceglie ha organizzato il primo Open Day in vista dell’anno scolastico 2023-24, tutto incentrato sul tema di Halloween, necessario per far conoscere le potenzialità del Liceo e la sua offerta formativa.

Nel saluto iniziale il Dirigente, prof. Donato Musci, ha voluto rimarcare il valore storico e professionale del Liceo “Da Vinci” di Bisceglie, ma è stata anche l’occasione per mostrare gli indirizzi di studio già presenti e quelli appena attivati.

Accanto al Liceo Scientifico tradizionale, infatti, permane l’opzione del Liceo Scientifico – Scienze Applicate, oltre al consolidato Liceo Linguistico, ed al Liceo Coreutico, che attira ragazze e ragazzi anche da fuori provincia.

Le novità, tuttavia, sono costituite dall’attivazione, già dallo scorso anno scolastico, del percorso del Liceo Scientifico Quadriennale, per garantire un’offerta formativa in linea con le tendenze europee, e il nuovissimo curricolo del Liceo Scientifico e Linguistico Cambridge, che prevede l’integrazione dei programmi italiani con i sillabi Cambridge IGCSE Level. L’indirizzo prevede sia lezioni frontali con il docente madrelingua sia in compresenza con il docente italiano nelle discipline di Sciences (1°, 2° e 3° anno Scientifico e Linguistico), Geography (2° e 3°anno Linguistico), English as a Second Language (Count-in speaking) (1°, 2° e 3° anno Scientifico e Linguistico) e, infine, Art and Design (2° e 3° anno Scientifico). Il corso prepara ad esami volti all’ottenimento di diplomi internazionali rilasciati dal Cambridge AssessmentInternationalEducation per il livello IGCSE (14 – 16 anni) corrispondenti ai diplomi delle scuole superiori britanniche con l’obbiettivo di inserire il Liceo “Da Vinci” di Bisceglie in una dimensione internazionale, favorendo il bilinguismo e l’innovazione dei programmi e dei metodi di insegnamento. Questa certificazione internazionale è spendibile in oltre 180 atenei in tutto il mondo ed è valida come credito formativo nelle principali università italiane.