Il Liceo Da Vinci diventa sede di certificazioni Cambridge IGCSE

Il Liceo Scientifico e Linguistico “Leonardo Da Vinci” di Bisceglie diventa sede di certificazioni Cambridge IGCSE.

La registrazione dell’istituto diretto dal prof. Donato Musci come Cambridge International School è avvenuta nello scorso mese di luglio.

“Essere Centro di Certificazioni Cambridge IGCSE – si legge nella nota del Da Vinci – vuol dire superare standard di qualità e di garanzia internazionali. I corsi Cambridge IGCSE consentono di studiare materie non linguistiche in lingua inglese e preparano agli esami per il conseguimento delle certificazioni internazionali, che non vanno confusi con le certificazioni linguistiche. Il conseguimento delle certificazioni IGCSE in alcune discipline che vengono insegnate in lingua inglese a partire dal primo anno da insegnanti madrelingua consentirà l’accesso ad oltre 180 atenei di tutto il mondo e sarà titolo di credito formativo presso le principali Università degli Studi d’Italia”.

“L’obiettivo principale non è solo preparare gli studenti a proseguire gli studi universitari sia in Italia sia all’estero, ma anche prepararli ad acquisire quelle competenze che aprono più ampie prospettive nel mondo del lavoro. Le conoscenze e le competenze delle materie che seguono i programmi IGCSE sono stabiliti nei rispettivi syllabus, cioè i programmi che ogni anno l’Università di Cambridge redige ed invia alle scuole collegate”.

Il corso è soggetto a contributo economico annuale obbligatorio per sostenere le spese dei docenti madrelingua e del supporto didattico dell’Università di Cambridge.