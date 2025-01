Il Liceo “da Vinci” di Bisceglie approva l’adozione della settimana corta

Lo scorso 16 gennaio il Collegio dei docenti del Liceo Scientifico – OSA – Linguistico – Coreutico “Leonardo da Vinci” di Bisceglie ha approvato l’adozione di una nuova organizzazione oraria a partire dal prossimo anno scolastico, deliberando a favore della “settimana corta”, che lascerà quasi tutti gli studenti, le studentesse e i docenti liberi per l’intero fine settimana dal sabato.

Il Dirigente Scolastico prof. Donato Musci chiarisce l’orientamento che sarà seguito nella nuova organizzazione. «Le ore (fino a sei) saranno intere, da sessanta minuti, con inizio alle ore 8,05 e termine alle ore 14,05 e saranno previste due pause da dieci minuti nelle giornate da sei ore. In tal modo potranno essere erogate fino a trenta ore di lezione in cinque giorni; da ciò è facile arguire che gli alunni e le alunne del Liceo Scientifico Quadriennale frequenteranno le lezioni anche il sabato mattina, mentre è previsto un rientro pomeridiano di venerdì (con pausa pranzo a scuola) per i piani di studio con oltre trenta ore di lezione (come nel caso del Liceo Coreutico e indirizzi con potenziamento come il “Cambridge”). La nuova organizzazione – continua Musci – va incontro alle esigenze dell’utenza e sposa una linea ormai condivisa e adottata con successo dalla quasi totalità degli Istituti Scolastici cittadini – afferma il Dirigente – sebbene siano a tutti ben noti il grande spessore e la caratterizzazione marcatamente teorica degli studi liceali, che richiederanno così un carico didattico più denso con la riduzione dei giorni di frequenza. Si cercherà, tuttavia, di organizzare nel modo più funzionale l’articolazione oraria, in modo da favorire una serena e proficua partecipazione degli alunni e le alunne al dialogo didattico-educativo: il nostro Liceo continuerà a garantire insegnamento di qualità e chiederà sempre ai\alle discenti il massimo impegno per conseguire una qualità di apprendimento sempre utile e spendibile per gli Studi universitari, per il mondo del lavoro e per la vita».