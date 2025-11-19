Il Liceo “da Vinci” celebra Alessio Cardillo, campione nazionale Next Gen 2025

La comunità scolastica del Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie esprime soddisfazione per i risultati sportivi ottenuti da Alessio Cardillo, studente della classe I^F dell’indirizzo Scienze Applicate. Il giovane atleta, tesserato per lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 e allenato dal Maestro Nazionale Kikko Sasso, ha partecipato a Torino ai campionati Next Gen Under 14, in concomitanza con gli ATP Finals.

La passione di Alessio per il tennis è nata in casa durante la pandemia, giocando per divertimento con il fratello. Da semplici lezioni di prova, il suo impegno è cresciuto fino a portarlo a competere in tornei di livello internazionale, come il Tennis Europe di Tirana e altre tappe italiane della stessa competizione, oltre al celebre Torneo Avvenire di Milano, considerato il più prestigioso al mondo per la categoria Under 16.

Di recente, grazie anche al supporto del progetto ministeriale “Studente-Atleta di alto livello”, Alessio si è confrontato con alcuni dei migliori tennisti italiani della sua età, conquistando il titolo di campione nazionale Next Gen 2025. Durante l’evento ha inoltre ricevuto una menzione nell’arena principale degli ATP Finals, dove ha avuto l’opportunità di entrare in campo con i campioni del doppio maschile.

Secondo Alessio, l’interesse dei giovani verso il tennis è in crescita, complice l’ascesa di giocatori come Jannik Sinner, capace di avvicinare molti ragazzi a questo sport. Tra i suoi obiettivi c’è l’ambizione di partecipare ai tornei ATP più prestigiosi, diventare un professionista e, perché no, raggiungere un giorno la vetta del ranking mondiale, magari indossando i colori della nazionale.

La dirigente scolastica, prof.ssa Maura Iannelli, insieme a tutto il personale dell’Istituto, ha rivolto ad Alessio le più sincere congratulazioni, esprimendo orgoglio per il percorso e i traguardi già raggiunti dal giovane talento. (Credit foto: Liceo “da Vinci”)