Il lavoro scientifico del biscegliese Pasquale Davide Rana selezionato per Didamatica 2025

Anche quest’anno, il lavoro scientifico del biscegliese Pasquale Davide Rana è stato selezionato per la conferenza di Didamatica 2025 tenutasi presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca lo scorso 3 e 4 aprile. Il lavoro scientifico “Il Pensiero Computazionale a Scuola” è stato scelto per essere presentato e inserito negli atti della conferenza organizzata da AICA nella sessione “Insegnamento dell’informatica e del pensiero computazionale”.

Un articolo dal taglio teorico e sintetico che partendo dalla natura dell’Informatica e dalle origini del Pensiero Computazionale ne evidenzia il legame intrinseco. Dopo una breve esamina del loro spazio nel curriculum nazionale italiano, viene proposto un approccio integrato per favorire l’acquisizione delle abilità coinvolte nel processo di Pensiero Computazionale mediante l’utilizzo del Coding, della Robotica Educativa e delle Attività Unplugged evidenziandone la relazione con il Pensiero Creativo. Questo lavoro si ricollega ai tre precedenti articoli scientifici presentati a didamatica sul pensiero computazionale.

Si legge, nell’estratto dell’articolo: “Il Coding, la Robotica Educativa e le Attività Unplugged giocano un ruolo fondamentale nel coltivare le abilità coinvolte nel processo di Pensiero Computazionale, poiché oltre a favorire un apprendimento attivo mediante esperienze pratiche che stimolano la logica, la creatività e la risoluzione di problemi, permettono di creare artefatti cognitivi e computazionali concreti a supporto dell’apprendimento. In questo modo, il Pensiero Computazionale ed il Pensiero Creativo, diventano una chiave essenziale per preparare le future generazioni ad affrontare creativamente le sfide di un mondo in continua evoluzione”.