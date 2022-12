Il lavoro scientifico del biscegliese Pasquale Davide Rana selezionato per Didamatica 2022

Anche quest’anno, il lavoro scientifico del biscegliese Pasquale Davide Rana è stato selezionato per la conferenza di Didamatica 2022 tenutasi in presenza a Milano lo scorso 10 e 11 novembre. Titolo del lavoro inserito negli atti della conferenza organizzata da AICA è: “Un artefatto cognitivo per la costruzione delle Social Skills.Il pensiero computazionale ed il pensiero creativo nel biennio del liceo scientifico”.

Nella pubblicazione viene mostrata un’applicazione dell’uso del pensiero computazionale e del pensiero creativo attraverso una didattica di tipo Steam e project based per l’apprendimento delle social skills nel biennio del liceo scientifico mediante la realizzazione di un artefatto cognitivo e computazionale: una installazione multimediale grande come l’aula, costituita da una parte fisica – tangibile e da una multimediale – digitale, sul tema del bullismo. Il progetto è stato realizzato presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Bisceglie.

In questa serie di laboratori “La tecnologia per parlare di… Bullismo e Cyberbullismo, conoscere per prevenire”, il pensiero computazionale è stato utilizzato per la costruzione delle abilità sociali. L’obiettivo è stato quello di comprendere come gestire episodi di bullismo avendo chiaro in mente un personale algoritmo di gestione di tali episodi, seguendo la spirale dell’apprendimento creativo: immaginare, creare, giocare, condividere e riflettere nelle fasi progettuali di ispirazione, progettazione e prototipazione dell’installazione multimediale.

Nella fase di ispirazione sono stati visti e commentati alcuni video di sensibilizzazione sul tema bullismo, ma anche utili per capire come affrontare la violenza senza ricorrere ad essa e per prevenirla. Nella fase di progettazione ciascun alunno ha concepito il suo contributo cartaceo e multimediale e ha realizzato il suo algoritmo personale di gestione di episodi di bullismo rispondendo alle domande: “Come posso giocare d’anticipo? Oggi, se vengo preso di mira da un bullo, cosa potrei fare o dire? Cosa devo fare se assisto ad episodi di bullismo?

Per l’allestimento dell’installazione multimediale, infine, è stato scelto il colore azzurro per richiamare la campagna del Miur “Un nodo blu contro il bullismo a scuola”.