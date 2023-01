Il Lab Concept – Cotril Center di Bisceglie inserito nella guida dei Migliori Saloni d’Italia

PUBBLIREDAZIONALE – Il Lab Concept – Cotril Center di Bisceglie, in viale Vincenzo Calace n. 20-22, è stato selezionato, per il terzo anno consecutivo, nella guida dei migliori Saloni d’Italia. Si tratta dell’unico punto della Provincia di Barletta-Andria-Trani a riscuotere questo riconoscimento.

Sul sito https://tophairstylists.com/puglia/ è possibile visionare la menzione dell’attività che si occupa di immagine, bellezza e hairstyle.



Punti di forza del Cotril Center sono, tra gli altri, ricerca e professionalità degli stilisti: “a tal proposito abbiamo realizzato in questi mesi diverse campagne moda e shooting con importanti realtà della moda, per preparare le spose del 2023 offrendo raffinatezza, glamour e competenza“, spiega Lucia Pasculli, titolare dell’attività, “Inoltre la formazione e l’utilizzo esclusivo di attrezzature GHD, eccellenza nel mondo degli strumenti, ci ha premiati come ‘salone icona’. Nella rivista sono menzionati solo saloni di tendenza e punti di riferimento che sposano appieno il brand in tutte le proposte stilistiche verso le proprie clienti finali”.

Cotril Center è stato anche riconosciuto come Ambassador GHD: “Nel nostro salone si possono trovare le ultime tendenze in fatto di moda, styling, novità prodotto, tecniche styling veloce, eventi speciali, servizi innovativi“.

Altri punti per la citazione nella guida sono stati l’ambiente ricercato dove ascoltare ottima musica, la possibilità di gustarsi un buon caffè o sorseggiare un prosecco durante il lavoro tecnico o capacità di trasformare una semplice piega in un momento di relax godendosi un massaggio ad aria e un massaggio cutaneo con l’utilizzo dei prodotti esclusivi Cotril, tutto senza costi aggiuntivi.

Altro innovativo espediente è la possibilità di prenotare direttamente dall’app “labconcept” evitando tempi di attesa, scegliendo il parrucchiere che si preferisce e verificando costi e servizi.

CONTATTI:

https://www.instagram.com/labconcept.cotrilcenter/

Viale Calace 20-22 Bisceglie

Infoline: 3287793422

App: labconcept