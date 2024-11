Il Gruppo Scout Bisceglie si appresta a spegnere le 60 candeline

Il Gruppo Scout di Bisceglie spegne 60 candeline. L’associazione è nata il 4 novembre del 1964 nell’oratorio di san Vincenzo de’ Paoli di don Mauro Monopoli, grazie all’intraprendenza del Comm. Domenico Rana (per tutti Mimmo) e di altri giovanissimi biscegliesi. Da allora centinaia di ragazze e ragazzi hanno vissuto l’esperienza educativa dello Scoutismo. “Siamo alla terza generazione di scout biscegliesi. Coloro che hanno dato il via a questa meravigliosa avventura oggi sono i nonni dei più piccoli scout”, ha detto il presidente Rana durante le cerimonie svolte a luglio durante il campo estivo associativo.

In più di mezzo secolo di volontariato, gli scout di Bisceglie hanno promosso una sana formazione giovanile, attività socio-culturali, servizio al prossimo e, l’impresa più grande: il recupero e la fruibilità del sito naturalistico e archeologico delle Grotte di Santa Croce. Un compleanno davvero importante per l’intera comunità cittadina! Per questo sono previsti grandi festeggiamenti domenica 10 novembre presso la parrocchia di Stella Maris. Il programma prevede la celebrazione della Messa alle ore 10, presieduta da don Francesco Colangelo; seguiranno il tipico Alzabandiera, i saluti del presidente Rana e del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, il rinnovo della Promessa e la consegna dei fazzolettoni a tutti gli ex scout presenti.

Un momento conviviale è in programma per il pranzo che potrà essere condiviso a sacco nella parte esterna della parrocchia. Alle 14:30 spazio all’animazione e alle 16 la giornata si concluderà con il taglio della torta.