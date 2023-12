Il Gran Galà dei maturandi 2023 all’insegna del tema contro la violenza sulle donne / VIDEO

Torna come tradizioni poco prima delle festività natalizie il Gran Galà dei maturandi evento che vede i giovani che frequentano le classi delle scuole superiori biscegliesi protagonisti di un vero e proprio ballo studentesco che si terrà il 22 dicembre all’Hotel Ristorante Salsello.

In occasione dell’edizione 2023 i rappresentati del Liceo “da Vinci” e dell’IISS “Dell’Olio” insieme ai ragazzi di MOON staff, hanno deciso di aggiungere un valore civico a questo evento. Il Gran Galà 2023 sarà anche un momento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Un tema purtroppo ricorrente.

“Quello che facciamo da più anni è dare il massimo per fare in modo – spiegano gli organizzatori – che questo evento possa essere indimenticabile, per ognuno dei ragazzi, lavorandoci per molto tempo fino a perfezionare ogni dettaglio, per regalare un’emozione unica. In un periodo in cui è all’ordine del giorno sentir parlare di ragazze e donne vittime di violenza abbiamo ritenuto di fondamentale importanza dire la nostra su questo fenomeno raccapricciante. Attraverso questo video vogliamo arrivare a tutti, grandi e piccoli al fine di sensibilizzare e educare i più piccoli fin da subito a mantenere un comportamento adeguato e nel rispettare le donne”. Il momento di sensibilizzazione continuerà anche la sera del 22 dicembre durante l’evento.

Per guardare il video clicca qui