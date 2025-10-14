Il Governatore del Rotary Distretto 2120 Antonio Belisario Braia in visita ufficiale al Club di Bisceglie

Prosegue il tour istituzionale del Governatore del Distretto 2120 Rotary International (Puglia e Basilicata), Antonio Belisario Braia, che farà tappa a Bisceglie giovedì 16 ottobre. L’incontro si terrà nella cornice del Museo Diocesano, dove il Governatore sarà accolto dal Presidente del Rotary Club di Bisceglie, Nicola Dell’Orco, dal Consiglio Direttivo e da tutti i soci del club.

La visita rappresenta un importante momento di confronto e condivisione, volto a rafforzare i legami tra i club del territorio e a valorizzare i progetti in corso, in linea con il motto del Presidente Internazionale per l’anno rotariano 2025-2026, “Uniti per fare del bene”.

Durante l’incontro, il Governatore Braia ribadirà il significato profondo del motto distrettuale “We Are One – Noi siamo uno”, che invita alla collaborazione e alla coesione tra i rotariani come strumenti per generare un impatto positivo e duraturo nella società. Un messaggio che sottolinea il valore dell’unità e della solidarietà come elementi centrali della missione rotariana.