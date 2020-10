Il Giro d’Italia passa da Bisceglie, limitazioni e divieti previsti / DETTAGLI

Limitazioni al transito e alla sosta veicolare sono previste a Bisceglie lungo le strade interessate dal passaggio della carovana ciclistica relativa all’ottava tappa del 103° Giro Ciclistico d’Italia (Giovinazzo-Vieste), prevista per il prossimo 10 ottobre.

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare prevedono: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, su ambo i lati, di via Imbriani e via Giovanni Bovio, per la loro intera estensione, il 10 ottobre 2020 a decorrere dalle ore 09,00 fino alle ore 14,00.

Divieto di transito, inoltre, a tutti i veicoli in via Imbriani, piazza Vittorio Emanuele (tratto compreso tra via Imbriani e via Bovio) e via Giovanni Bovio a decorrere dalle ore 10,00 fino alle ore 14,00.

Le limitazioni alla circolazione veicolare saranno rese note mediante l’installazione della segnaletica stradale verticale a base mobile, corredata da cartelli esplicativi indicanti il giorno e le ore in cui vigono le prescrizioni da collocarsi almeno 48 ore prima dell’inizio della loro operatività, a cura dell’Ufficio Attività Manutentive della Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture.