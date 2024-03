Il Gioco del Cinema: registi e animatori biscegliesi incontrano alunni del I Circolo Didattico

Proseguono con grande entusiasmo i laboratori del progetto “Il Gioco del Cinema”, che in queste settimane sta coinvolgendo oltre ottanta bambini del Primo Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” di Bisceglie in un percorso che li condurrà alla realizzazione di un cortometraggio animato, di cui gli alunni cureranno sceneggiatura, regia, animazioni e musiche, sotto la guida di professionisti nell’ambito della didattica dell’audiovisivo e del cinema d’animazione.

Il progetto, coordinato dalla dirigente scolastica Marilisa Di Liddo e dal responsabile scientifico Antonio Musci, è risultato vincitore del bando SIAE “Per Chi Crea – Edizione 2023”: Formazione e promozione culturale nelle scuole – Settore Cinema (https://www.perchicrea.it/).

Parallelamente alle attività laboratoriali, i giovani alunni avranno a breve anche la possibilità di partecipare a una inedita rassegna di cortometraggi di animazione e a specifici appuntamenti dedicati all’approfondimento del cinema breve di altrettanti animatori biscegliesi, che incontreranno il pubblico di giovanissimi aspiranti registi. Saranno questi ultimi a condurre la discussione con le loro domande agli artisti sul “mestiere” dell’animatore. La rassegna consisterà quindi in un programma di workshop con gli animatori, rivolti ai bambini, agli insegnanti e agli esperti coinvolti nel progetto.

Si comincia con un focus sul cinema di Adolfo Di Molfetta e Maria Rosaria Dell’Olio: animatori biscegliesi che, nonostante la giovane età, possono vantare una lunga e significativa esperienza in ambito professionale nel mondo dell’animazione.

Appassionata di arti visive da sempre, Maria Rosaria Dell’Olio ha studiato animazione 2D alla Scuola internazionale di comics di Firenze, diplomandosi nel 2018. Terminati gli studi, ha approfondito le sue conoscenze registiche, lavorando in pre-produzione come storyboard artist. Ha lavorato su show per bambini come “Topo Gigio”, “Letrabots”, “Pinocchio and Friends”, “Eureka”, “TrulliTales” e altri ancora, collaborando con studi italiani (DogHead, Rainbow, Movimenti) e stranieri (BrownBag, Jellyfish).

Adolfo Di Molfetta è regista di cinema d’animazione e animatore 2D, vincitore di oltre 30 premi con i suoi cortometraggi animati “Il pasticcere” (2010) e “The n.a.p.” (2018). Diplomatosi nel 2009 al Centro Sperimentale di Cinematografia CSC di Torino, da un decennio collabora attivamente con studios esteri e italiani, per cui ha co-diretto, supervisionato, animato e disegnato diverse serie tv animate prodotte da Cartoon Network, Disney, Dreamworks, Warner Bros, RAI, Netflix, Xilam, pubblicità animate e video musicali. Oggi insegna e conduce workshop di disegno animato presso scuole private e statali.

I due animatori incontreranno gli alunni del Primo Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” il prossimo 21 marzo 2024 nell’aula magna della scuola. A questo primo appuntamento seguirà un altro, il prossimo 11 aprile, con gli artisti Giulio De Toma e Domenico Velletri.

I laboratori del progetto “Il Gioco del Cinema” sono condotti dagli esperti Maria Cavallo, Adolfo Di Molfetta, Luigi Iovane e Gabriele Panico, coordinati dagli insegnanti Chiara Annese, Grazia Campanale, Loredana Papagni, Elisabetta Pedone e Marianna Pellegrini.