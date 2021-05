Il Giardino Botanico Veneziani torna ad aprire i suoi cancelli / FOTO e VIDEO

Gestito dalla associazione di promozione sociale Mosquito, il Giardino Botanico Veneziani torna nelle mani dei cittadini grazie a un lavoro di cura e dedizione che è continuato in silenzio anche durante la pandemia. Tra i primi difficili mesi del 2020 e la primavera del 2021, il Giardino biscegliese ha visto impegnati i volontari della associazione e del comitato tecnico del giardino botanico insieme alla figura di un cittadino beneficiario del reddito di dignità che l’amministrazione comunale ha destinato a questo luogo.

Oggi il Giardino torna ad aprire i suoi cancelli: si potrà passeggiare per i viali tra le decine di collezioni botaniche, sedersi all’ombra del Pistacchio monumentale e ammirare i colori che la natura regala, ma anche partecipare a sedute di pilates o leggere libri nelle aule verdi dedicate agli studenti.



“A Bisceglie la rinascita passa anche attraverso i magnifici colori dei fiori che stanno sbocciando all’interno del Giardino Botanico Veneziani”, commenta il sindaco Angelantonio Angarano. “Un luogo che grazie al lavoro delle associazioni è diventato un modello di bellezza, armonia e biodiversità, sinonimo di una vera e propria rivoluzione verde. Questo è uno di quegli esempi dove la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini porta risultati visibili e concreti. Oggi questo luogo è un modello di integrazione e aggregazione importante”.

Marzia Papagna, presidente della associazione Mosquito, aggiunge: “I luoghi hanno sempre qualcosa da dirti. Soprattutto in un momento come questo. Ci siamo domandati in che modo dare un segno di speranza: la risposta arriva dalla bellezza di questo Giardino, che da anni curiamo con passione provando a coinvolgere sempre le persone, con una particolare attenzione ai temi sociali e della sostenibilità. I fiori e le piante possono regalare beneficio e benessere psico-fisico anche ai più fragili. I giovani possono studiare all’aperto, e sul fronte giovanile l’associazione Muvt che collabora con noi costantemente sta facendo un buon lavoro di comunità. A breve, nel rispetto delle norme anti covid, diffonderemo le prime iniziative dell’estate. Al momento il Giardino è un’aula verde per i più giovani, una palestra a cielo aperto per chi vuole praticare pilates e un momento di pace e serenità per chi vuole semplicemente attraversarlo. Importante è far sapere che – come associazione Mosquito – abbiamo attivato il 5 per mille dedicato a tutti gli amanti del verde e a chi vuole fare la differenza per fare del mondo un posto migliore”.

Il Giardino sarà aperto il venerdì, il sabato e la domenica pomeriggio dalle 16 alle 19, la domenica mattina dalle 10.30 alle 13.00. Sono previste apertura infrasettimanali extra calendario, che verranno comunicate direttamente sulla pagina facebook dedicata: Giardino Botanico Veneziani.