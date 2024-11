Il Generale Pasquale Preziosa tra le Eccellenze Europee premiate a Roma

Il Generale Pasquale Preziosa, biscegliese, riceverà, il prossimo 27 novembre, il premio Eccellenza Europea presso la sala “Spazio Europa”, sede del Parlamento europeo nella Capitale.

La definizione dei canditati è curata da professori universitari competenti in materia di Unione Europea. La Commissione ha proposto all’unanimità il nome del Generale, già capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e ora docente universitario, “per aver lavorato con continuità per il rafforzamento della Sicurezza e il mantenimento della pace in Europa”.

Al Generale Preziosa sono già giunte le congratulazioni della Regione Puglia e del sindaco Angarano per il riconoscimento ottenuto e il sentimento di gratitudine per quanto effettuato nell’ottica della costruzione della pace tra i popoli.