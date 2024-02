Il “funerale di Carnevale”, tradizione e allegria al plesso Don Tonino Bello

Il Carnevale festeggiato attraverso rievocazioni dalla tradizione biscegliese. Questo è quanto messo in atto stamane da tutte le classi della scuola primaria del plesso Don Tonino Bello (IICD Caputi).

L’allegro corteo funebre è partito dall’ingresso della scuola e ha sfilato per le vie del quartiere Cittadella con a capo il fantoccio di Carnevale realizzato dagli alunni con materiale riciclato. Il fantoccio è stato portato in spalla e alla fine del funerale i bambini si sono ingegnati per inscenare la sua definitiva scomparsa.

Nel corso della mattinata Nicola Gallo e Demetrio Rigante, esponenti dell’associazione culturale “la Canegghie”, hanno presentato ai bambini alcune delle vecchie tradizioni del Carnevale biscegliese.

L’entusiasmo dei partecipanti ha riportato in vita antiche atmosfere che sono parte della cultura e della tradizioni del nostro territorio.