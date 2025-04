Il foyer del Teatro Garibaldi sarà intitolato al prof. Eugenio Monopoli

Dopo circa sette anni di chiusura per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, sono stati di recente ultimati i lavori relativi al Teatro Comunale “G. Garibaldi”. In vista della riapertura ufficiale, l’amministrazione, restituendo idealmente questo luogo di cultura alla tanto attesa fruizione da parte della città, ha deciso di intitolarne il foyer al Prof. Eugenio Monopoli, poliedrico artista biscegliese, in riconoscimento del suo contributo alla cultura e all’arte della nostra città.

Monopoli è stato un artista eclettico e completo, che con le sue opere ha spaziato dalla poesia alla narrativa, dall’enigmistica alla pittura, dalla recitazione al canto. Nel 2011 la sua scomparsa aveva commosso tutta la comunità cittadina, che aveva avuto modo di apprezzarne, nel corso degli anni, le sue riconosciute doti artistiche e le sue indimenticabili qualità umane.