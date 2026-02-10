“Il Filo che ci unisce”: la lotta alla violenza di genere passa per la cultura e le scuole

La mobilitazione territoriale contro la violenza sulle donne non si ferma e, per tutto il mese di febbraio 2026, si rinnova attraverso il ricco calendario della campagna “Il Filo che ci unisce”. Il percorso, iniziato a novembre 2025 e destinato a proseguire fino a marzo, mira a sradicare la cultura del sopruso coinvolgendo attivamente le comunità di Trani e Bisceglie.

Uno dei momenti centrali del mese sarà l’appuntamento con l’arte drammatica. Il 20 febbraio, il Teatro Don Luigi Sturzo di Bisceglie ospiterà lo spettacolo “Colon Irritabile”, scritto e diretto da Marco Colonna e Alessandro Tagliente. La rappresentazione, che comincerà alle ore 20.30 (ingresso ore 20.00), si pone come uno strumento di denuncia e consapevolezza sociale. La partecipazione è gratuita, ma per garantire il posto è necessaria la prenotazione tramite il seguente link: https://docs.google.com/forms/d/17y4qqKLLYBb2fzLGqdlC6mrLF-S4_uwC0wMyNpJ_nC0/edit

Il cuore pulsante di febbraio è rappresentato dal coinvolgimento delle nuove generazioni, chiamate a costruire nuove basi per l’affettività. Le operatrici specializzate del Centro Antiviolenza SAVE varcheranno le soglie degli istituti per tenere laboratori sulla comunicazione non violenta. A Bisceglie, il è passato agli studenti dell’Istituto Secondario di Primo Grado “R. Monterisi” il 5 febbraio e successivamente alle classi quarte e quinte della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Don Uva – Cosmai”, il 24 e 26 febbraio.

La sensibilizzazione si farà anche arte visiva. Il 12 febbraio alle ore 10.00, a Palazzo Tupputi, verrà ospitata la cerimonia finale di premiazione del contest “Narciso non ama…perché malessere no!”. L’evento vedrà protagonisti gli studenti dell’I.I.S.S. “Dell’Olio Cosmai” di Bisceglie e dell’I.I.S.S. “Aldo Moro” di Trani, uniti nel dare voce alla creatività come risposta al narcisismo patologico. Parallelamente, nel corso del mese, verrà lanciata la seconda edizione del concorso “Contro la discriminazione tolleranza 0!”, rivolto specificamente alle classi delle primarie e al triennio delle secondarie di primo grado di entrambe le città.

Promossa dall’Ambito Territoriale e gestita dalla Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà tramite il Centro Antiviolenza SAVE, l’iniziativa vede il supporto fondamentale degli Assessorati alle Pari Opportunità e alle Politiche Sociali di entrambi i Comuni.