Il dottor Sinigaglia nuovo Direttore del presidio ospedaliero di Andria

Sarà il dottor Andrea Sinigaglia, di Bisceglie, il nuovo Direttore del presidio ospedaliero del Bonomo di Andria. A renderlo noto in una nota è stata l’Asl Bat.

Punto di riferimento della Asl Bat in qualità di Direttore sanitario del presidio ospedaliero di Bisceglie, il dottor Sinigaglia è specialista Medicina Legale, Neurologia e Criminologia Clinica. In questo momento riveste anche il ruolo di Direttore del presidio di Barletta nonché di Direttore del Dipartimento ospedaliero della Asl Bt. Da marzo 2020 è responsabile del covid hospital. E’ stato presidente dell’ufficio procedimenti disciplinari Asl Bt, consulente della Procura di Trani e Bari. E’ autore di pubblicazioni su management direzione ospedaliera.

“E’ una giornata molto importante per noi. Avere la presenza di un direttore nelle strutture sanitarie significa garantire un guida, avere una organizzazione dei servizi certa, predisporre i percorsi di cura in maniera definita. I concorsi che oggi ci hanno condotto a queste sottoscrizioni sono stati svolti anche nel periodo per noi più impegnativo della gestione pandemica – dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt – e con molto orgoglio oggi abbiamo convocato i vincitori per firmare il contratto di lavoro e dare avvio alla loro attività in qualità di direttori di struttura complessa”.