Il coraggio di Flavio, il ragazzo biscegliese che ha sconfitto la leucemia

Il sindaco Angelantonio Angarano ha espresso la sua emozione nell’incontrare Flavio Petrarota, giovane biscegliese che ha affrontato e vinto una delle sfide più difficili della vita: la leucemia. La diagnosi era arrivata lo scorso anno, seguita da un percorso di cure a Bari e dal trapianto di midollo osseo a Bergamo, reso possibile dal gesto generoso di un donatore sconosciuto.

Nonostante la malattia, Flavio non si è mai arreso. Grazie alla forza della sua famiglia, al sostegno del papà Aldo e all’affetto di chi gli è stato vicino, ha affrontato cure e sacrifici con determinazione. Parallelamente ha continuato a coltivare il suo percorso di studi, sostenuto dal dirigente scolastico e dai docenti del Liceo Da Vinci, arrivando persino a diplomarsi affrontando gli esami di Stato all’interno dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il sindaco Angarano ha sottolineato come la resilienza e la forza di questo ragazzo rappresentino un esempio per tutta la comunità, un messaggio di speranza per chi vive situazioni difficili e lotte apparentemente insormontabili.

Oggi Flavio guarda al futuro con un sogno ben preciso: diventare medico. Un obiettivo che nasce dal desiderio di restituire agli altri la stessa speranza che ha ricevuto lungo il suo percorso di rinascita.