Il Comune partecipa a bando per due bus ibridi a metano

Il Comune di Bisceglie ha presentato la candidatura al bando regionale “Smart go city seconda edizione” per un finanziamento finalizzato all’acquisto di due nuovi ed attrezzati autobus ad alimentazione ibrida a metano, destinati al servizio di trasporto pubblico urbano.

Il progetto, realizzato dall’Ufficio tecnico Comunale e dall’Ufficio PNRR e approvato dalla giunta comunale presieduta dal sindaco Angarano, è finalizzato a dotare la Città di mezzi di trasporto nuovi ed ecosostenibili, sostituendo il parco automobilistico attuale.

I mezzi, dal valore complessivo di 700mila euro, in caso di finanziamento, avrebbero classe di emissione E6, 24 posti a sedere e 73 in piedi e sarebbero dotati di climatizzazione per il vano passeggeri, accessibilità per utenti con ridotta capacità sensoriale o motoria, predisposizione per strutture portabiciclette.

Questi autobus sul piano ambientale andrebbero ad ottimizzare i positivi effetti dell’alimentazione a metano con la tecnologia ibrida, tramite sistema di generazione e accumulo dell’energia. La tecnologia adottata consente infatti una distribuzione intelligente dell’energia, affiancando il motore a gas con potenza motrice elettrica, abbattendo notevolmente il consumo di carburante, il rumore e le già ridottissime emissioni.

La partecipazione al bando ha colto l’opportunità offerta dalla Regione di svecchiare il parco mezzi e migliorare ulteriormente il trasporto pubblico con autobus nuovi e confortevoli che siano decisamente meno impattanti sull’ambiente.

Un plauso agli uffici comunali per aver predisposto in tempo utile ed in maniera fattiva gli atti necessari per poter partecipare anche a questo bando che potrebbe rappresentare motivo di ulteriore efficientamento dei servizi offerti alla Città di Bisceglie.