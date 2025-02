Il Comune di Bisceglie aderisce al progetto “Minore” promosso da Italia Nostra

Attraverso la delibera di giunta n. 42 del 13/02/25 il Comune di Bisceglie ha aderito al progetto nazionale “Minore. Un Faro sul Patrimonio Culturale”. Partecipando alla “Comunità Patrimoniale” del progetto, promosso localmente dalla sezione biscegliese di Italia Nostra APS (associazione per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione).

Il Comune di Bisceglie sostiene l’iniziativa e mira a creare opportunità per proteggere e promuovere i beni culturali meno conosciuti, fungendo da “faro” per la tutela del patrimonio poco valorizzato del territorio. Il Progetto “Minore” di Italia Nostra Bisceglie e le Grotte di Santa Croce. Finanziato dal Ministero delle Politiche del Lavoro e delle Politiche Sociale, “Minore” è dedicato alla valorizzazione conservativa del patrimonio culturale, ambientale e storico attraverso attività dirette al coinvolgimento delle comunità locali, degli Enti pubblici e privati, dei cittadini e anche con la collaborazione delle altre organizzazioni del terzo settore. Tale iniziativa mira a creare nuove sinergie e collaborazioni a favore di un impegno collettivo per mantenere viva la memoria storica e culturale, rendendola accessibile e sostenibile per le generazioni future.