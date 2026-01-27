Il Commissario Mazzilli va in pensione, Angarano: “Sempre al servizio dei Cittadini e della Comunità”

Cerimonia ieri in sala consiliare per salutare il Commissario Superiore della Polizia Locale Mario Mazzilli che va in pensione.

«L’abbiamo ricevuto a Palazzo di Città per tributargli il nostro sentito e profondo ringraziamento – ha affermato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano – per l’impegno profuso in questi anni di lunga e onorata carriera, con professionalità, senso delle Istituzioni, dedizione e attaccamento al lavoro. Sempre al servizio dei Cittadini e della Comunità, con equilibrio, rispetto e sensibilità. Congratulazioni Mario, sei un esempio da seguire per tutti coloro che scelgono di entrare nella Polizia Locale. Buon prosieguo di cammino».

Un sentimento di gratitudine a cui si aggiunge l’intera redazione di Bisceglie24 che nel Commissario Mazzilli ha avuto un interlocutore serio, affidabile e colloaborativo di un lavoro giornalistico fatto con criterio.