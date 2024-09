Il Comitato Progetto Uomo festeggia i 30 anni di attività

L’associazione “Comitato Progetto Uomo” con la collaborazione della Parrocchia Santa Caterina da Siena, festeggia oggi, sabato 7 settembre, i suoi 30 anni di attività con un concerto live del cantautore Giuseppe Pòvia, nella nuova area pedonale adiacente alla Chiesa. La serata, presentata dal dj Piero Di Leo, partirà alle ore 20:30 con alcune esecuzioni musicali prima del concerto.

Il Comitato Progetto Uomo da trent’anni si dedica a sostenere moralmente e materialmente le donne in maternità e le famiglie che si avvicinano all’Associazione. Nel corso degli anni, ha organizzato varie iniziative con momenti d’incontro, giornate all’aperto, feste dedicate alle mamme, ai papà e ai bambini. Durante la recente pandemia, in collaborazione con il Comitato Operativo Comunale, ha portato avanti attività di distribuzione domiciliare di prodotti per la prima infanzia.

“Dalle diverse manifestazioni dell’associazione – si legge nella nota – si evince l’impegno per la promozione culturale dei valori dell’accoglienza e della cura della vita umana, dal concepimento fino al termine naturale, e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, come sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Oltre quelle socio assistenziali, numerose sono state anche le iniziative culturali: incontri formativi, la pubblicazione per più di dieci anni del giornale associativo “VITA”, mostre di arti figurative, concorsi di poesia e concorsi musicali (“Una Canzone per la Vita”), e iniziative ludico sportive come la “Biciclettata per la Famiglia”. In tal modo il Comitato ha saputo porre in luce i valori fondanti dell’Associazione che appartengono all’intera umanità”.