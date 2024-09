Il Comandante Interregionale dei Carabinieri in visita alla Tenenza di Bisceglie

Nella mattinata di ieri, 6 settembre, a circa due mesi dall’assunzione del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”, che si colloca al vertice dell’organizzazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri in Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, il Gen. C.A. Marco Minicucci ha visitato la Tenenza di Bisceglie e la sede del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, dove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. Massimiliano Galasso.

Nel corso della visita, il Generale Minicucci ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali, Appuntati e Carabinieri in servizio nella provincia, nonché di personale in congedo della locale Associazione Nazionale Carabinieri, esprimendo il proprio apprezzamento per l’impegno e la dedizione profusi quotidianamente nello svolgimento dei servizi di prevenzione e repressione dei reati e in favore della cittadinanza.

Il Generale, nel suo intervento, ha richiamato i valori etici per i quali l’Arma è diventata punto di riferimento per le comunità, soffermandosi sulla vicinanza al cittadino e sulla funzione di rassicurazione sociale assolta dall’Istituzione attraverso l’azione quotidiana dei Carabinieri.

L’Autorità, inoltre, ha incontrato il Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino e il Procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti.