Il collettivo transfemminista “Ziwanda” organizza manifestazione “L8 Marzo – Lavoro di Cura”

Il collettivo transfemminista “Ziwanda”, attivo per le questioni di genere, chiama a raccolta in piazza l’Amministrazione Comunale, la cittadinanza e le associazioni che sostengono la promozione e la tutela dei diritti umani, per sabato 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.

La manifestazione avrà sede in via Marconi e Piazza Margherita, a partire dalle 18.30 e sarà intitolata “L8 Marzo – Lavoro di Cura, il lavoro invisibile che muove il mondo”. “La mobilitazione – si legge nella nota – ha la volontà di essere un presidio di riflessione su un tema che riguarda tutte le persone, nessuna esclusa, e che ancora oggi condiziona in modo notevole la vita delle persone socializzate come donne o LGBTQIA+ che si trovino a gestire il carico mentale di un lavoro domestico non retribuito e spesso non riconosciuto. Come collettiva transfemminista ci chiediamo come impegnarci attivamente per una più equa redistribuzione del carico di responsabilità derivante dal lavoro domestico e di assistenza. Parleremo di diritti, riconoscimento e attivismo per una società più equa”.

Durante l’evento interverranno Amnesty International Bisceglie, la Sezione di ANPI “Michele D’Addato e il circolo ARCI “Oltre i Confini”, partner dell’iniziativa. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Bisceglie.