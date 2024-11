Il collettivo cittadino transfemminista “Ziwanda” si presenta alla comunità

Il collettivo cittadino transfemminista “Ziwanda”, in occasione del suo primo anno di attività, si presenta ufficialmente alla città di Bisceglie e alla sua comunità.

Domenica 24 novembre, a ridosso della giornata Internazionale contro la violenza di genere, a partire dalle ore 11 si svolgerà nella sala degli Specchi di Palazzo Tupputi la presentazione del collettivo, durante la quale verranno rivelati logo e manifesto. Durante la mattinata saranno molti gli interventi che si susseguiranno: dalla lettura del monologo Non solo parole di Stefano Bartezzaghi, interpretato da Paola Cortellesi ai David di Donatello 2018, alla condivisione di fotografie e ricordi delle prime attivazioni, avvenute a partire dall’agosto 2023.

«Esattamente un anno fa, il 25 novembre 2023, scendevamo in piazza con la passeggiata rumorosa in ricordo delle vittime della violenza patriarcale. Da quel giorno abbiamo iniziato a proporre eventi di analisi culturale del problema sistemico del patriarcato: non ci basta più la narrazione orrorifera di femminicidi e stupri. A noi interessa decostruire la violenza maschile dall’interno. Grazie alla problematizzazione di un costrutto sociale nasce una consapevolezza che trasforma l’indignazione in azione: quest’evento simboleggia la rinascita di una rete che vuole sradicare il problema della violenza maschile alla radice a livello strutturale», spiegano i componenti del collettivo.