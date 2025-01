Il Circolo Arci di Bisceglie presenta la sua storia alla cittadinanza

Domenica 26 gennaio alle ore 11.00 il Circolo Arci di Bisceglie “Oltre i Confini” terrà una iniziativa presso la Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi.

“Sarà un’occasione – si legge nella nota – per presentare alla cittadinanza la storia dell’associazione anche dal punto di vista storico. Dalle prime società operaie di mutuo soccorso, alle case del popolo, per arrivare al 1957 quando ufficialmente viene fondata l’Arci. In questo contesto verrà ricordata anche l’attività svolta da Open Source, circolo cittadino che ha chiuso i battenti qualche anno fa, e verrà presentata la programmazione e le finalità della rinnovata Arci oltre i confini”.

“In continuità con questa storia – continua – oggi l’Arci rappresenta uno spazio di aggregazione collettiva, inclusiva e contro ogni tipo di discriminazione. Per agire localmente e contribuire a creare le condizione per il superamento dello stato di cose attuali. Dopo la presentazione si terrà inoltre un momento conviviale per sottolineare il principio della condivisione, una delle caratteristiche proprie dell’associazione. Invitiamo pertanto il mondo dell’associazionismo, in particolare quello di promozione sociale, le aggregazioni ricreative e culturali, i mezzi di informazione, a partecipare all’evento”.