Il circolo Arci di Bisceglie apre le sue porte alla città con una serata di cibo condiviso

Questa sera, 13 dicembre, a partire dalle ore 20.00, il Circolo Arci “Oltre i Confini” apre le sue porte alla cittadinanza per una serata all’insegna della condivisione e dell’inclusione. Un’occasione per conoscere i componenti del circolo e parlare delle prossime iniziative.

“La condivisione del cibo rappresenta un gesto altruista e di reciprocità, che rafforza i legami sociali e in ultimo, da studi effettuati, ha perfino effetti benefici sulla salute in quanto crea empatia tra i partecipanti. Mangiare insieme e condividere il cibo assume inoltre un valore socio-culturale e comunicativo trasformando in questo modo il gesto esclusivamente nutrizionale dell’alimentazione. Mentre nella società avanzano modelli culturali che esaltano l’individualismo, il consumismo e l’intolleranza, il circolo Arci di Bisceglie, che si ispira ai principi di mutuo aiuto, reciprocità, solidarietà, ed inclusione organizza questa serata nello spirito previsto dai principi e finalità espresse nell’atto costitutivo dell’associazione e che sono caratteristiche proprie di tutte le articolazione territoriali di Arci”, scrivono gli organizzatori.

La sede, aperta al pubblico, si trova in via San Lorenzo, 23.