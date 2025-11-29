Il Centro Anziani Storelli apre il mese di dicembre con iniziative dedicate alle terza età

Il Centro Anziani Storelli avvierà nel mese di dicembre una serie di iniziative dedicate alla sensibilizzazione sul tema della terza età. Il primo appuntamento è in programma domenica 30 novembre, nella prima domenica di Avvento, con la lettura animata La fabbrica dei regali, realizzata in collaborazione con la compagnia BinarioZero e curata dall’attore e regista Giancarlo Attolico. In scena ci saranno 18 bambini insieme ad alcuni anziani, per un momento di condivisione intergenerazionale.

L’evento si terrà alle ore 16 nella Chiesa di San Silvestro, con ingresso libero e gratuito.

«In occasione del Natale che si avvicina – scrive Attolico – porto in scena una storia dedicata ai più piccoli, alle famiglie e agli anziani che vogliono riprendersi una festività che da tempo non si respira più nell’aria. Un regalo agli anziani, che restano una risorsa della nostra città e non vanno dimenticati. Ringrazio lo staff del Centro Storelli e don Gianni Cafagna per l’attenzione riposta. Non ci resta che aprire il sipario!».

La storia è ambientata in un remoto paese del nord, dove una grande fabbrica di regali – così vasta da richiedere una bussola per orientarsi – è gestita da una coppia di anziani che, un giorno, decide di non voler più vivere e lavorare insieme. A quel punto saranno i folletti, lavoratori della fabbrica, a tentare di riportare armonia e ordine, mentre le richieste dei bambini aumentano e le scorte sono ormai esaurite. Riusciranno a ricucire i rapporti e ad abbattere i muri del cuore?

Un racconto che unisce magia, emozione e valori, aprendo ufficialmente il percorso di iniziative natalizie del Centro Anziani Storelli.