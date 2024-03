Il Castello di Bisceglie ospiterà l’Eirenefest, Festival del libro per la pace

Si terrà nel Castello di Bisceglie, dal 3 al 5 maggio la prima edizione locale dell’Eirenefest, il Festival del libro per la pace e la nonviolenza.

A promuovere l’Eirenefest a Bisceglie sono state numerose associazioni e realtà cittadine, tra cui la rivista Mosaico di Pace, l’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, Pax Christi, ANPI Bisceglie, Presidio del libro, il Liceo “Da Vinci”, Oasi 2, Amnesty In., Caritas cittadina, Cercasi un fine, Collettivo cittadini e cittadine per le questioni di genere, Zona Effe, Club UNESCO di Bisceglie, Centro Studi per la Scuola Pubblica (CESP) provincia BA/BAT, MEIC diocesano “Lazzati- Giannetto”.

È ancora possibile partecipare e aderire al Comitato Promotore mandando una mail a bisceglie@eirenefest.it.

Per scrivere insieme il programma dell’Eirenefest di Bisceglie, proponendo presentazioni di libri, iniziative, spettacoli, tavole rotonde ed essere, così, protagonisti della costruzione di percorsi di PACE, puoi inviare la tua proposta al Comitato Promotore compilando il seguente form: https://forms.gle/F2vE5DuCGWTWy6qW7.