Il carabiniere Benso rientra in servizio dopo i fatti di Castel d’Azzano, sindaco: “Esempio di coraggio”

Il Carabiniere Giuseppe Benso, biscegliese, Vice Brigadiere della Squadra Operativa di Supporto del quarto Battaglione di Mestre, è rimasto ferito in servizio durante i tragici fatti di Castel d’Azzano del 14 ottobre scorso, in cui hanno perso la vita tre dei suoi colleghi.

La Città di Bisceglie, insieme all’Arma dei Carabinieri, ha voluto incontrarlo per esprimere gratitudine e vicinanza, riconoscendo in lui “un esempio autentico di coraggio e responsabilità”. A comunicarlo è il sindaco Angelantonio Angarano con un post sui social.

“Un evento drammatico che lascia segni profondi, visibili e invisibili. Eppure, con straordinario senso del dovere, è rientrato in servizio, continuando a indossare la divisa con la stessa dedizione di sempre. La sua testimonianza richiama i valori più alti di giustizia, sacrificio e solidarietà, nei quali l’intera Comunità biscegliese si riconosce profondamente”, scrive Angarano.

“Grazie al Comandante Provinciale dei Carabinieri BAT Col. Massimiliano Galasso, al Comandante della Compagnia di Trani Cap. Giulio Capone e al Comandante della Tenenza di Bisceglie Ten. Alessandro Rundo per la presenza, la vicinanza e la collaborazione istituzionale dimostrate anche in questa occasione”, conclude il primo cittadino.