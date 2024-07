Il Borgo delle Meraviglie torna nel centro storico di Bisceglie: si comincia con un flash mob sulla moda

Sarà inaugurata sabato 13 luglio, dopo il successo degli scorsi quattro anni, la nuova edizione del Borgo delle Meraviglie, l’iniziativa ideata dall’associazione Borgo Antico che riapre portoni, cortili e locali del centro storico per dare spazio a botteghe artigianali e commerciali e a proposte artistico-culturali.

Dal 13 luglio al 31 agosto, ogni giorno, sarà dunque possibile passeggiare tra strade, vicoli e viuzze del borgo antico per riscoprire origini, tradizioni, colori, suoni e odori del passato. L’idea alla base del Borgo delle Meraviglie, infatti, è proprio quella di riportare attività commerciali, artigiane e artistiche nel centro storico, per far rivivere quella parte della città che in passato ha rappresentato un centro nevralgico di crescita e sviluppo socio-economico.

Primo appuntamento in calendario quello con un flash mob dedicato alla moda e alla bellezza, organizzato e promosso da Le Borse di Seba, una delle attività che ha aderito al Borgo delle Meraviglie fin dalla prima edizione e che oggi è uno dei negozi fissi del centro storico biscegliese. Tre modelle (Stefy Famiglietti, Lucia Di Noia e Donatella Bianchi) accompagneranno i visitatori lungo il percorso del Borgo delle Meraviglie, indossando alcune creazioni originali e seguite da un fotografo professionista che le ritrarrà in alcuni degli scorci più suggestivi della città vecchia. Il flash mob prenderà il via sabato 13 a partire dalle ore 20.

Si proseguirà poi con un fitto calendario di laboratori, incontri e attività.

La 5a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.