Il Borgo delle Meraviglie: il calendario dei laboratori per bambini di questa settimana

Dopo la grande partecipazione registrata nelle scorse settimane ai laboratori creativi organizzati dagli artisti e dagli artigiani del Borgo delle Meraviglie, la programmazione delle attività nel centro storico di Bisceglie dedicata ai più piccoli si fa ancora più ricca.

Dal martedì al giovedì, la bottega di Grazia Marzocca in via Cardinale Dell’Olio 54 ospita il laboratorio di G&G riciclando, in cui i bambini possono scoprire, divertendosi, come trasformare anche un banale volantino in un oggetto unico e speciale. Riciclare, creando con le proprie mani qualcosa di nuovo. Prenotazioni con un messaggio Whatsapp al numero 330716816.

Rosalba Cavaliere e Annalisa La Forgia, in arte Baba’s Creations e Woodiy – Artelisium, presentano invece “I DID IT!”: un laboratorio che mira, attraverso l’esperienza sensoriale e manuale, a far conoscere ai bambini la dimensione artigianale che si esprime attraverso lo spazio della fantasia e si amplifica grazie alla progettualità e all’uso delle mani, fondamentali per fabbricare un oggetto. Appuntamento mercoledì 17 agosto dalle 18.30 alle 20.00 in Piazza Duomo. Età minima 6 anni, prenotazione ai numeri 3494642602 (Rosalba) e 3481353051 (Annalisa).

«Siamo molto contenti del successo che stanno riscuotendo i laboratori dedicati ai più piccoli organizzati dalle artiste e dalle artigiane ospiti del Borgo delle Meraviglie», dichiara Sergio Silvestris, Presidente di Associazione “Borgo Antico”. «Anche questa settimana tanti bambini potranno affinare le proprie abilità manuali e creative, creando con le proprie mani dei fantastici manufatti da portare poi a casa».

Il Borgo delle Meraviglie è una iniziativa organizzata da Gal – Ponte Lama, Confcommercio Bisceglie e Associazione Borgo Antico, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.