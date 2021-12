Il Borgo del Natale a misura di bambino: le attività del 25 dicembre in Piazza Duomo

Anche nel giorno del 25 dicembre, il Villaggio di Babbo Natale nel Borgo Antico di Bisceglie aprirà dalle ore 18 per donare a tutti i bambini un momento di gioia e divertimento. Gli elfi del Borgo del Natale coinvolgeranno i piccoli visitatori in speciali laboratori creativi, truccandoli e preparandoli all’incontro più speciale dell’anno: quello con Babbo Natale in persona, che li aspetterà nella sua casetta in Piazza Duomo per leggere le loro lettere e scattarsi una foto con loro. La slitta di Babbo Natale, inoltre, accompagnerà i bambini per le viuzze del centro storico di Bisceglie.

“Il Natale è, tra tutte le feste, quella più amata dai bambini, quella che avvolge ed incanta con le sue luci, i suoi colori e il suo calore”, spiega Sergio Silvestris, presidente dell’Associazione “Borgo Antico”, che organizza l’iniziativa. “Vi aspettiamo anche questa sera nel Borgo del Natale per scambiarci gli auguri e per vivere insieme la magica atmosfera del bellissimo centro storico di Bisceglie illuminato a festa e animato da tante attività per le famiglie”.

Tutte le iniziative del Borgo del Natale sono completamente gratuite, ma come sempre l’Associazione “Borgo Antico” invita tutti gli adulti che accompagneranno i propri figli e nipotini a donare alimenti non deperibili al punto raccolta della Caritas o ad acquistare un regalo dal mercatino solidale allestito nel centro storico dalle associazioni di volontariato e promozione sociale della città.