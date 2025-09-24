Il biscegliese Vincenzo Frisari medaglia d’onore alla memoria tra gli internati militari della Bat

Giuseppe Binetti di Barletta, Michele Di Palma di Andria e Vincenzo Frisari di Bisceglie sono i tre cittadini del territorio ai quali, questa mattina, sono state conferite le medaglie d’onore alla memoria per la deportazione e l’internamento nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra mondiale. Le onorificenze sono state consegnate dal Prefetto Silvana D’Agostino ai familiari, nell’ambito della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra mondiale”, istituita con la legge n. 6 del 13 gennaio scorso.

La cerimonia si è svolta presso il Liceo “Cafiero” di Barletta, introdotta dai saluti istituzionali della dirigente scolastica Rosanna Diviccaro, del Prefetto Silvana D’Agostino e del sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito. A seguire, Giacomo Colaprice, docente di lettere e dottorando in Storia Contemporanea all’Università di Bari, ha ricostruito il ruolo della resistenza degli Internati Militari Pugliesi.

Un momento particolarmente toccante è stato affidato agli studenti del “Cafiero”, che hanno raccontato le vicende di Binetti, Di Palma e Frisari, proponendo una riflessione sull’eredità morale lasciata dagli Internati Militari Italiani.

Il Prefetto D’Agostino, durante il suo intervento, ha sottolineato il valore della memoria storica come fondamento di una cultura di pace: «Con la consegna delle medaglie d’onore vogliamo restituire voce a chi non ne ha più, ricordando storie di sofferenza e sacrificio che devono trasformarsi in un inno alla pace. Ricordare il prezzo pagato da questi uomini significa riconoscere il valore della libertà e l’importanza di non dimenticare, affinché simili tragedie non si ripetano mai più».