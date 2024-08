Il biscegliese Sergio Curci vice presidente della neonata AOP Passione Mediterranea

Lo scorso 12 agosto a Locri è nata la AOP Passione Mediterranea con un biscegliese della Arca Fruit nei quadri dirigenziali. L’associazione di organizzazioni di produttori agricoli ha come obiettivo quello di valorizzare e promuovere i prodotti ortofrutticoli del Mediterraneo tipici delle due regioni Puglia e Basilicata.

Tra i costitutori la OP Arca Fruit Soc coop con il suo Presidente Cav. Sergio Curci che assumerà il ruolo di Vice Presidente.

Gli altri componenti sono rappresentati per la OP Fruit dal Presidente Barone Macri, per l’OP COPAM TOC dal Presidente Francesco Silipini, per l’OP ORTOCAL Franco Nicola Cumino a cui spetterà la carica di Presidente della AOP Passione Mediterranea.