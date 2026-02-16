Il biscegliese Pino Catino all’inaugurazione di Milano-Cortina, plauso di Confcommercio

Uun po’ di Bisceglie nella serata inaugurale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 dello scorso 6 febbraio: Pino Catino, presidente dell’Associazione Parrucchieri di Bisceglie, ha preso parte all’evento trasmesso in diretta mondiale.

“Un’esperienza intensa, vissuta a stretto contatto con nomi noti a livello internazionale, in un contesto organizzativo di altissimo livello e sotto la diligente guida di Michele Di Bisceglie”, sostiene Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie. “È il frutto di un percorso condiviso – precisa Carriera –. All’interno di Confcommercio, e in particolare di Confbeauty, si rafforza ogni giorno la consapevolezza che fare squadra è la vera chiave del successo”.

“La presenza di un associato Confcommercio a Milano-Cortina 2026 è il segno concreto che, quando il sistema funziona e cammina unito, i risultati arrivano – conclude Leo Carriera –. A Pino Catino va il nostro plauso per aver rappresentato con professionalità e stile il territorio e la categoria. A Confbeauty il merito di continuare a costruire un sistema coeso, capace di offrire opportunità reali e visibilità nazionale ai propri associati”.