Il biscegliese Nazzarini nominato nel Consiglio della Camera di Commercio di Bari

Il biscegliese Andrea Nazzarini, Presidente della Fiva di Bari e Puglia e Vicepresidente Nazionale di Fiva Confcommercio, è stato nominato nel Consiglio della Camera di Commercio di Bari, l’Ente che cura il sistema delle imprese promuovendo lo sviluppo dell’economia locale.

“E’ un grande onore per me e per la categoria che rappresento – dichiara Nazzarini – far parte del Consiglio del centro propulsivo del sistema socio-economico territoriale. Lo sviluppo dell’economia locale passa sempre di più attraverso la confluenza degli interessi delle imprese e, insieme, dello Stato che avviene appunto per il tramite della Camera di Commercio. Mi auguro di poter dare il mio contributo di idee e di proposte per la crescita del territorio e della categoria del commercio ambulante, che nel territorio barese conta oltre 4.500 ditte attive e che vive un momento di difficoltà strutturale.”

Andrea Nazzarini sarà presente in Consiglio Camerale in staffetta con il Presidente di Casambulanti, l’andriese Savino Montaruli, con il quale rappresenterà, assieme alle altre associazioni di categoria presenti in consiglio camerale, in modo coordinato, gli Ambulanti che con tanta sofferenza continuano a resistere di fronte alle difficoltà quotidiane di quello che considero ancora oggi essere il più bel lavoro del mondo. Una sofferenza che abbiamo il dovere di trasformare in speranza dichiara Nazzarini e per il raggiungimento di questo obiettivo lavoreremo in sinergia mettendo come sempre al primo posto l’interesse dell’intera Categoria rappresentata.

Al neoeletto sono arrivate le congratulazioni del Presidente nazionale della Fiva, Giacomo Errico che ha sottolineato come “l’azione di ricostruzione del tessuto sindacale delle Fiva abbia trovato in Andrea Nazzarini un grande interprete e un tenace operatore”