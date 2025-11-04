Il biscegliese Michele Stasi trionfa al Bocuse d’Or: campione nazionale di pasticceria in Qatar

Un successo dal sapore di eccellenza e orgoglio pugliese. Michele Stasi, pastry chef originario di Bisceglie e figura di spicco della pasticceria internazionale, ha conquistato in Qatar il titolo di Campione Nazionale di Pasticceria e Cioccolateria, nell’ambito del prestigioso Bocuse d’Or, il riconoscimento più ambito nel mondo della gastronomia.

Attualmente executive pastry chef al Waldorf Astoria Doha e già dal 2017 alla guida dei laboratori dolciari del Park Hyatt di Dubai e Abu Dhabi, Stasi ha firmato una vittoria che lo proietta verso le semifinali della Coppa del Mondo di Pasticceria, in programma in Arabia Saudita, tappa fondamentale per accedere alla finalissima di Lione del 2027.

«Dedico questa vittoria al mio staff, alla mia famiglia, ai miei figli Gabriele e Lucio e a tutti gli amici di Bisceglie – ha dichiarato Stasi –. È a loro che devo la forza di credere nei sogni, anche a cinquemila chilometri da casa».

La sua è una storia di talento, passione e determinazione. Partito da Bisceglie con l’amore per la pasticceria, Michele Stasi ha saputo portare nel mondo la creatività e la raffinatezza della tradizione dolciaria italiana. Non è nuovo ai riconoscimenti: nel 2024, durante la Notte dei Sospiri, era stato insignito del titolo di “Ambasciatore delle Tradizioni nel Mondo”, un tributo che oggi assume un valore ancora più simbolico.

«Siamo orgogliosi di talenti autentici come Michele – ha commentato Sergio Salerno, direttore dell’Associazione Pasticcerie Storiche del Sospiro di Bisceglie –. La sua dedizione e professionalità sono un esempio per tutti. Forse la Notte dei Sospiri gli ha portato fortuna, ma è il suo impegno quotidiano a renderlo un vero campione».

Una vittoria che non appartiene solo a lui, ma a tutta Bisceglie, che vede uno dei suoi figli distinguersi a livello mondiale come simbolo di eccellenza e appartenenza. «Bisogna essere fieri di chi, come Michele, riesce a portare alto il nome della nostra città e della Puglia intera», conclude Salerno.