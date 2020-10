Il biscegliese Michele Pellegrini Calace alla guida di Federfarma Bat

Alla guida di Federfarma Bat, in seguito alle elezioni per il rinnovo dell’organo provinciale, ci sarà per il triennio 2020-2023 un biscegliese: il dottor Michele Pellegrini Calace, titolare della storica Farmacia del Ponte a Bisceglie.

Suo vice sarà l’andriese Stefano Vitti.

Le elezioni di questo organismo, che associa i farmacisti titolari dei comuni della Bat, si sono tenute il 25 e 26 ottobre scorsi.

Pellegrini Calace, già componente del Consiglio di Presidenza di Federfarma e tesoriere della Federazione, presiedierà dunque il consiglio direttivo del comitato provinciale Federfarma per i prossimi tre anni.