Il biscegliese Lorenzo Misino è il vincitore del campionato mondiale di Trading

Il biscegliese Lorenzo Misino si è aggiudicato il primo posto sul podio forex della “World Cup Trading Championships“, la competizione di trading – con denaro reale – più ambita al mondo che si svolge da quasi 40 anni e in cui vi partecipano trader internazionali.

Misino, che lavora nel settore del commercio nell’azienda di famiglia, ha iniziato il suo percorso investendo nel mondo delle criptovalute quando pochi ne conoscevano l’esistenza e fu proprio grazie alle cripto che si avvicinò e appassionò al settore del trading studiando fin quando non iniziarono ad arrivare i primi risultati.

La gara si suddivide in tre divisioni: future, forex e global che include le prime due, all’interno delle quali i partecipanti tradano i mercati di riferimento nell’arco di un anno: 1ˆ gennaio al 31 dicembre per le categorie future e forex; dal 1 giugno al 31 maggio per la global.

È nella divisione forex, dove è permesso il trading su cross valutari e su oro e argento nei confronti del dollaro statunitense, che per la prima volta un trader italiano riesce a primeggiare segnando il record di sempre con una performance del 405,5%.

Servendosi di un approccio sistematico ai mercati iniziò a costruire robot automatici chiamati Trading System che, seguendo i grafici in totale autonomia, aprivano e chiudevano operazioni dettate dalle sue logiche di trading in modo da non dover stare fisso in prima persona davanti ad uno schermo. Tali trading system, in seguito, si sono rivelati la chiave vincente del campionato appena concluso.

“Il trading non è per tutti, ci vuole tanta preparazione – afferma Lorenzo Misino – tutti però dovrebbero avere almeno un minimo di cultura finanziaria per gestire e investire i propri risparmi, facendoli crescere nel tempo o semplicemente preservandoli dall’inevitabile erosione dovuta all’inflazione”.

Le classifiche della competizione “World Cup Trading Championships” sono disponibili sul sito ufficiale dove vengono esposti solo i nomi dei primi 5 in graduatoria:

Classifica Del Campionato del Mondo di Trading – Campionati di Trading della Coppa del Mondo Campionati di Trading della Coppa del Mondo (worldcupchampionships.com)