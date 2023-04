Il biscegliese Francesco Berardi confermato Presidente Comitato Piccola Industria Bari-Bat

Il biscegliese Francesco Berardi, Ceo di Assicredit & finance srl, è stato rieletto Presidente del Comitato Piccola di Industria Bari-Bat per il prossimo biennio.

In qualità di presidente della Piccola Industria Berardi detiene anche la vicepresidenza di diritto di Confindustria Bari-Bat.

“Dopo un biennio denso di attività volte a supportare le PMI del territorio nell’affrontare le tante crisi che l’hanno caratterizzato (crisi pandemica, scarsità materie prime, incremento dei prezzi dell’energia, guerra in Europa). L’impegno del Comitato Piccola Industria per il prossimo biennio sarà quello di rappresentare un riferimento per le attuali crisi inflattive e per la stretta creditizia in corso, che costringeranno le PMI a trovare soluzioni difficili per garantire la propria sopravvivenza. Per questo si proseguirà con i progetti di accompagnamento nella ricerca di soluzioni finanziarie alternative, con un vero e proprio incubatore e con quello dei tavoli dell’innovazione e sostenibilità, per provare a partecipare come filiera ai bandi del Pnrr”, ha dichiarato Berardi subito dopo la riconferma.