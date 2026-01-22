Il biscegliese Domenico Monopoli protagonista a Wembrace Snow con la campionessa Bebe Vio

Un’esperienza destinata a restare nel cuore quella vissuta da Domenico Monopoli, 9 anni, di Bisceglie, che ha partecipato a Wembrace Snow insieme all’associazione art4sport, onlus impegnata nel sostegno ai bambini e ragazzi amputati attraverso lo sport. L’associazione è stata fondata nel 2009 dalla campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio e dai suoi genitori, con l’obiettivo di promuovere attività inclusive e di fornire ausili protesici personalizzati non coperti dal Servizio sanitario nazionale.

Per Domenico è stato un lungo e intenso weekend sugli sci, inserito in uno dei progetti più rappresentativi di art4sport, pensati per aiutare i giovani a scoprire e vivere lo sport come strumento di crescita, autonomia e condivisione. Le giornate sulla neve rappresentano infatti un momento fondamentale per accompagnare i ragazzi nella scelta del proprio percorso sportivo, favorendo al tempo stesso socializzazione e divertimento.

L’edizione 2026 di Wembrace Snow si è svolta a Sestriere, nel comprensorio della Vialattea, con quattro giornate, dal 15 al 18 gennaio, dedicate allo sport inclusivo. Un appuntamento speciale che, nel sedicesimo anno di attività di art4sport, ha riunito bambini e ragazzi del team, le loro famiglie, partner e sostenitori, in un contesto accogliente e sensibile ai valori dell’inclusione. Per Domenico e per tutti i partecipanti, un’esperienza fatta di sorrisi, condivisione e nuove conquiste, sulla neve e nella vita. (credit foto: Sergio Bisi)