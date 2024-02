Il biscegliese Davide Lamanuzzi promosso vice questore aggiunto della Polizia di Stato

Il Questore di Ferrara, Salvatore Calabrese, si è congratulato con il dottor Davide Lamanuzzi, Dirigente della Squadra Mobile estense, dopo che il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato lo ha promosso vice questore Aggiunto della Polizia di Stato.

Il dottor Lamanuzzi, Dirigente della Squadra Mobile, unitamente ai suoi collaboratori, ha diretto importanti attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica, smantellando le reti di rifornimento dello spaccio di sostanze stupefacenti in città, contrastando con efficacia i reati contro il patrimonio con una significante diminuzione degli stessi.

Ha effettuato numerosi arresti per reati commessi nell’ambito della violenza di genere e della violenza domestica. Arresti e denunce della Squadra Mobile hanno registrato un notevole incremento rispetto agli anni passati così come i sequestri di droga che tra il 2022 e il 2023 ammontano a oltre 130 kg.

Classe 1987, pugliese d’origine, laureato in Giurisprudenza all’Università degli studi di Bari, Lamanuzzi è nei ruoli della Polizia dal 2015, dopo aver frequentato il corso di formazione alla Scuola Superiore di Polizia. Ha assunto il suo primo incarico come funzionario addetto all’Upgsp di Bolzano. Nel 2019 è stato trasferito alla questura di Vibo Valentia, come vice dirigente della Squadra Mobile successivamente dopo due anni alla Questura di Napoli quale responsabile della Sezione Falchi della squadra mobile e funzionario addetto dell’Upgsp. Il suo ultimo incarico quello al vertice della squadra mobile di Ferrara.