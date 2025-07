Il biscegliese Cosimo Lamanuzzi al comando della Scuola Allivei Finanzieri di Bari

Passaggio di consegne al comando della Scuola Allievi Finanzieri di Bari. Nella mattinata di venerdì 25 luglio, si è tenuta la cerimonia ufficiale di avvicendamento tra il Colonnello Andrea Di Cagno e il biscegliese Colonnello t.ST Cosimo Lamanuzzi, alla presenza del Generale di Divisione Marco Lainati, Comandante della Legione Allievi.

Il Colonnello Lamanuzzi lascia così l’incarico di Comando Provinciale della Guardia di Finanza di L’Aquila dopo tre anni, esprimendo parole di gratitudine nei confronti della Superiore Gerarchia per il sostegno ricevuto e ha ringraziato i militari presenti per gli importanti risultati conseguiti in quest’ultimo triennio, frutto di incondizionata dedizione ed elevata professionalità.

Il Colonnello Cosimo Lamanuzzi, porta con sé un profilo professionale di alto livello. Durante la sua carriera ha svolto incarichi operativi di rilievo presso i Nuclei Regionali di Polizia Tributaria di Napoli e Milano, e incarichi addestrativi presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria di Ostia, dove ha diretto il Centro Studi Economico-Finanziari. Ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria e, nel Comando Generale di Roma, ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna.